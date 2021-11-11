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أكد سفير مصر لدى فرنسا السفير علاء يوسف وجود تنسيق كامل ومشاورات مستمرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن كافة القضايا الإقليمية والدولية ومن بينها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والقضية الليبية.

وقال السفير علاء يوسف، في تصريحات للصحفيين مساء اليوم الأربعاء، إن الرئيسين السيسي وماكرون يتبينان مواقف متطابقة تجاه تطورات الأوضاع في ليبيا.. مشيرا إلى أن البلدين أكدتا ضرورة توفير كافة أشكال الدعم لأجراء الانتخابات في ليبيا في ديسمبر القادم وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من تلك الدولة .

وأضاف أن الرئيسين السيسي وماكرون ناقشا، خلال اتصال هاتفي مؤخرا، الاستعدادات الجارية لاستضافة باريس للمؤتمر الدولي حول ليبيا المقرر عقده الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الرئيس ماكرون أكد حرصه على التشاور مع الرئيس السيسي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأشار إلى أن الزعيمين اتفقا على ضرورة دعم المسار السياسي القائم وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في ليبيا في موعده المقرر في نهاية الشهر القادم، وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وقال سفير مصر لدى فرنسا إن مؤتمر باريس حول ليبيا ينطوي على جانب كبير من الأهمية حيث سيعزز الجهود الدولية المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار بليبيا مع اقتراب موعد الانتخابات .

وأوضح السفير علاء يوسف أن العلاقات «المصرية الفرنسية» شهدت زخما إيجابيا في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية خلال الأعوام الماضية مدعومة بتبادل الزيارات بين كبار المسئولين بالبلدين متوقعا تنامى حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين خلال الأعوام القادمة نتيجة اهتمام الشركات الفرنسية بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ونجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والمشروعات القومية الضخمة في مصر والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتوفير البيئة المواتية للاستثمار.

وقال سفير مصر لدى فرنسا السفير علاء يوسف إن الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى باريس ركزت على سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة وأنشطة الشركات الفرنسية في مصر علاوة على التعاون في مجال الذكاء الصناعي.

وتوقع السفير علاء يوسف زيادة حجم التجارة والاستثمارات بين مصر وفرنسا خلال الفترة القادمة.. مشيرا إلى أن فرنسا خصصت أكبر حزمة تمويلية لمصر.

وأضاف أن مصر تعد من أهم الدول المستقبلة للتدفقات الاستثمارية الفرنسية، التي تبلغ قرابة 5 مليارات يورو، منوها إلى أن نحو 165 شركة فرنسية تتواجد بالسوق المصرية.

وأوضح سفير مصر لدى فرنسا أن التعاون بين البلدين في مجال الطاقة شهد نموا ملحوظا في ضوء خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز، لافتا إلى أن فرنسا انضمت إلى منتدى غاز شرق البحر المتوسط.

وأشار أن القوة الناعمة المصرية ساهمت أيضا في تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية مشيرا إلى ولع الفرنسيين بالثقافة والحضارة المصرية.

وأوضح أن مصر وفرنسا تتعاونان لمواجهة الأفكار المتطرفة، مشددا على أن فرنسا تقدر دور الرئيس السيسي في نشر مبادئ الاعتدال ومكافحة التطرف وتحديث الخطاب الديني.

وحول موقف فرنسا من قضية سد النهضة، أكد السفير علاء يوسف أن الحكومة الفرنسية تتفهم الموقف المصري المتعلق بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في أسرع وقت ممكن بشأن سد النهضة لضمان حقوقها المائية.