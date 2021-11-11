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تستمر 3 أيام.. صندوق تحيا ينظم قافلة حماية اجتماعية بالواحات البحرية

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تستمر 3 أيام.. صندوق تحيا مصر ينظم قافلة حماية اجتماعية بالواحات البحرية تستمر 3 أيام.. صندوق تحيا ينظم قافلة حماية اجتماعية بالواحات البحرية

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ينظم صندوق تحيا ، قافلة حماية اجتماعية بالواحات البحرية، لمدة ثلاثة أيام، لتوفير المواد الغذائية والأغطية للأسر المستحقة، بالإضافة إلى تجهيز الفتيات الأولى بالرعاية للزواج، ضمن مبادرتي بالهنا والشفا ودكان الفرحة، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس، عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، بتكثيف أنشطة الصندوق في المناطق النائية والحدودية.

ويشهد محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، مساء أمس، بدء أنشطة القافلة، بالإضافة إلى احتفالية ينظمها الصندوق لتسليم 25 فتاة تجهيزات الزواج من مبادرة دكان الفرحة.

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبدالفتاح، إن قافلة الواحات البحرية تتضمن توزيع 36 طنا مواد غذائية جافة، و4.5 طن ألبان معلبة، بالإضافة إلى 3000 بطانية، سيتم توزيعها على 3000 أسرة مستحقة في قرى البويطي، القصر، منديشة، الحارة، الزبو، الحيز، طبقا لقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع محافظة الجيزة.

وأضاف أنه سيتم توزيع الأجهزة والأدوات المنزلية على الفتيات المستفيدات من مبادرة دكان الفرحة حيث ستحصل كل فتاة على 10 هدايا هي: بوتاجاز، ثلاجة، غسالة، سخان، مروحة، خلاط، مكواة، طقم أواني، أدوات طهي، قطعة كريستال عصفور، مشاركة من الصندوق في تجهيزهن للزواج، ورفع هذا العبء عن كاهل أسرهن.

وأكد عبدالفتاح أن هذه القافلة تعد هي الثانية التي ينظمها الصندوق بالواحات البحرية، خلال ثلاثة أشهر فقط، وذلك ضمن سلسلة قوافل يطلقها الصندوق في المناطق النائية والحدودية، لرعاية قاطنيها، لافتا إلى أن هذه القوافل تعد نموذجا لاستراتيجية الصندوق في تدعيم شراكته مع مؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بمسئوليتها المجتمعية وكذلك منظمات المجتمع المدني.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إلى أن مبادرتي بالهنا والشفا ودكان الفرحة إحدى أنشطة محور الحماية الاجتماعية الذي ينفذ من خلاله الصندوق عدة مبادرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، ويتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق ومنظمات المجتمع المدني الشريكة بعد تحديثها من خلال الوزارة.

المصرى اليوم

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