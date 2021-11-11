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«جمهورية جديدة بلا أمية».. ندوة في «تربية رياضية كفر الشيخ»

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«جمهورية جديدة بلا أمية».. ندوة في «تربية رياضية كفر الشيخ» «جمهورية جديدة بلا أمية».. ندوة في «تربية رياضية كفر الشيخ»

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تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، نظمت كلية التربية الرياضية ندوة تثقيفية بعنوان “ جمهورية جديدة بلا أمية ” بالتعاون مع الهيئة القومية لتعليم الكبار بمحافظة كفرالشيخ وذلك اليوم الأربعاء الموافق 10- 11 – 2021 م، بإشراف الدكتور عبدالحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية، بحضور الدكتور نجلاء إبراهيم وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،الدكتور أحمد محمد زينة وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد سليمان إبراهيم منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، حاضر بالندوة مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار عزت سلامة.

يأتي ذلك في إطار الدور الريادى لجامعة كفرالشيخ في مناهضة الأمية في المحافظة وتوعوية للطلاب وتدريبهم على كيفية المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية.
تناول مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار عزت سلامة خلال الندوةالجهود التي يقدمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الجامعة في المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، وأوضح للطلاب تنظيم إجراءات فتح الفصول للدارسين من الأميين وطرق التعامل معهم كما شرح طرق التدريس باستخدام الوسائل الحديثة والمناسبة لهم ووسائل التواصل مع المسؤولين داخل الجامعة وفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة.

المصرى اليوم

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