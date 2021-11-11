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القومي للحضارة ينظم ورشة فن طي الورق وكيفية صناعة أشكال ولوحات فنية

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القومي للحضارة ينظم ورشة فن طي الورق وكيفية صناعة أشكال ولوحات فنية القومي للحضارة ينظم ورشة فن طي الورق وكيفية صناعة أشكال ولوحات فنية

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نظم المُتحف القوميّ للحضارةِ المصرية مجموعة من الورش الفنية المتنوعة، وذلك في إطار الفعاليات الثقافية المختلفة التي يحرص المتحف على تقديمها لزواره، وضمت الورش فن طي الورق وكيفية صناعة أشكال ولوحات فنية جميلة منه،كذلك عرض عدد من خبراء التجميل مجموعة من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر المستمدة من خبرات عرفتها واستخدمتها النساء في القديمة.

وشهدت الورش إقبالا كبيراً من زوار المتحف على مشاهدتها والاشتراك فيها خاصة أنه كان من بينها ورشة لصناعة أقنعة ورقية للوجه بأشكال ملوك المصريين القدماء، واستمتع الزوار بالتجربة مؤكدين على أنه من الجيد أن ينظم المتحف مثل هذه الفعاليات.

كما قدم الدكتور مصطفى إسماعيل مدير مخزن المومياوات ورئيس معمل صيانة المومياوات محاضرة كشف خلالها قصة العثور على مومياء الملكة تي ومراحل الترميم التي مرت بها ،والدور الذي قام به فريق ترميم المتحف من أجل ترميمها بأفضل وأحدث الأساليب العلمية في الترميم حتي عرضها في قاعة المومياوات الملكية بالمتحف.

وكشف لحضور المحاضرة سر جمال شعر الملكة تي حتي الآن، حيث أنها استخدمت مجموعة من الزيوت الطبيعية والتي كشفت عن قوة وجمال شعرها حتي بعد وفاتها، ومقاومته للآفات عبر آلاف السنين، كما أعلن عن كشف سر خلطة زيت شعر الملكة تي، وكيفية تصنيع أول عبوة من الزيت في معامل المتحف القومي للحضارة المصرية، كما تحدثت إيمان إبراهيم أخصائى ترميم وصيانة المومياوات عن دور الملكة تي في دعم زوجها امنتحب الأول ونسب الملكة تي وأدوات التجميل الخاصة بالملكة، وصرح الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف بأننا مع بداية مرحلة هامة من تاريخ السياحة المصرية تعتمد على فكر جديد في الترويج للمنتج السياحى المصرى، من أهم معالمها عودة الاهتمام إلى السياحة الثقافية وضرورة دمج السياحة الثقافية بالمعارف والفنون، وقام الدكتور غنيم بتفقد ومتابعة العارضين والمعرض وكذلك توزيع الشهادات التقديرية من المتحف للمشاركين في المعرض، وقدم الشكر لكل القائمين على العمل داخل الورش التراثية والتاريخية بالمتحف.

المصرى اليوم

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