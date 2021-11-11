معروف يوسف: شيكابالا سبب انتقالي للزمالك.. وكنت أحب طريقة لعب حسام غالي

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أكد معروف يوسف، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، أنه يعشق محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض، مشيرا إلى أنه كان لاعب في الدوري المصري خلال تلك الفترة.

وقال معروف يوسف في تصريحات تليفزيونية: «شيكابالا هو السبب في انتقالي للزمالك بسبب حبي له، وتألقي مع الأبيض احتاج لبعض الوقت بسبب كثرة النجوم في الفريق».

وأشار إلى أنه كان يحب طريقة لعب حسام غالي قائد الأهلي السابق في الملعب، مشيرا إلى أنه كان يرى طريقته تشبه كثيرا.

وتابع :«شخصية حسام غالي في الملعب كانت تعجبني كثيرا، حيث أنه كان يقود الفريق بشكل مميز».