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قضية شيكابالا.. يكشف كواليس الغرامة الجديدة من «فيفا» لصالح سبورتنج

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قضية شيكابالا.. الزمالك يكشف كواليس الغرامة الجديدة من «فيفا» لصالح سبورتنج قضية شيكابالا.. يكشف كواليس الغرامة الجديدة من «فيفا» لصالح سبورتنج

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قال عمرو أدهم، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، إن المحكمة الرياضية الدولية، قررت تغريم نادي الزمالك 400 ألف دولار إضافية لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الفريق.

وأضاف أدهم، في تصريحات تليفزيونية، أن شيكابالا انضم إلى الزمالك من سبورتنج لشبونة في أغسطس 2015، وكان من ضمن شروط عقده البالغ 650 ألف دولار مقسمة على 3 أشهر، هو تحمل غرامة 100 % من قيمة القسط الواحد.

وأشار إلى أن الزمالك تحمل غرامة قسطين من 3 أقساط، بواقع 400 ألف دولار في القسط الواحد، موضحًا أن سبورتنج لشبونة اشتكى الزمالك في مارس 2017، طالب خلالها بمستحقات انتقال شيكابالا إلى الأبيض، بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

وأوضح أن الزمالك تجاهل الرد على سبورتنج لشبونة، والأحكام الصادرة ضده أيضًا، وهو ما دفع النادي البرتغالي لتقديم طعن لدى المحكمة الرياضية الدولية، موضحًا أن الزمالك أصبح مطالب بسداد مليون و300 ألف دولار لصالح سبورتنج لشبونة، مضيفًا «شيكابالا أيضًا مستحقاته يتم خصم جزء منها خاصة وأنه يتم دفعها للنادي البرتغالي».

واختتم تصريحاته، بأن الحكم في قضية محمود كهربا، سيصدر في ديسمبر أو يناير على أقصى تقدير، مشيرًا إلى أن ملف تجديد عقود اللاعبين الإدارة تعمل عليها باستمرار دون تقصير، بينما أشرف بن شرقي تم الوصول لشبه اتفاق معه بشأن عقده الجديد مع النادي، والشرط الجزائي المقرر وضعه بالعقد.

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