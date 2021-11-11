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المؤبد لـ7 متهمين بقتل شخص عمدًا في كفر الشيخ

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المؤبد لـ7 متهمين بقتل شخص عمدًا في كفر الشيخ المؤبد لـ7 متهمين بقتل شخص عمدًا في كفر الشيخ

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قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفرالشيخ برئاسة المستشار علاء الدين شجاع، وعضوية كلا من المستشار سامح جورجي المطيعي، والمستشار أحمد طاهرشتا، المستشار محمد السيد قزامل، وسكرتارية محمد رضا خليفه، بالحكم حضوريا بالسجن المؤبد لسبعة متهمين لقتلهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد شخص آخر.

وجاء في منطوق الحكم أن المتهمين «أعدوا العدة لذلك وأحضروا السكاكين والمطاوي، وتربصوا له بالطريق الذي اعتاد المرور به، وصدموه بتوكتوك خاصتهم، وما أن سقط علي الارض الا وانقضوا عليه بأسلحتهم البيضاء حوزتهم طعنا في جميع أنحاء جسده ولم يتركوه الا جثة هامدة، كما قضت المحكمه بإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة دون مصاريف».

المصرى اليوم

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