«رجعت بيت الزوجية ولم أجد حتى الحذاء».. فاتن موسى تشكو تصرفات طليقها مصطفى فهمي

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كشفت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى تفاصيل جديدة حول أزمتها مع طليقها الفنان الكبير مصطفى فهمي بعد عودتها للقاهرة.

وقالت في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»: «إلى الأخوة والأصدقاء والجمهور والرأي العام والوسط الإعلامي، بعد مضي نحو 11 يومًا من عودتي إلى القاهرة وإعلان أنني متواجدة هنا، وقد بلغ ذلك مصطفى فهمي عبر بعض الأصدقاء لم يحرك ساكنا ولم يكلف نفسه بدعوتي لاستبيان الموضوع بالحسنى، مراعاة للعشرة كما ادعى في بيانه».

وأضافت: «وكما أمرنا ديننا الإسلامي بتسريح بمعروف وليس عن طريق السوشيال، وكنت طوال المدة الفائتة تحت تأثير صدمة شديدة، ما اقترفه بحقي من إعلانه تطليقي عبر السوشيال ميديا وأنا لم أر أو أستلم أو أعلم أو أتفاهم».

وتابعت: «وفي هذا نصحني بعض الأصدقاء بالرجوع إلى منزل الزوجية خصوصًا وأنه ليس لدي أي منزل آخر ألجأ إليه في مصر، فهذا هو منزل الزوجية وعنواني الوحيد طوال السنوات الفائتة، وأيضًا لاستبيان موقف مصطفى من الموضوع على الطبيعة بعد تهربه من المواجهة، والبديهي أن يتحمل شخص مرموق مثله مسؤولية أفعاله».

واختتمت حديثها قائلة: «وصلت إلى الشقة وكانت الطامة الكبرى بأنني دخلت ولم أجد أي شيء من متعلقاتي الشخصية جميعها كافة على الإطلاق حتى ولو حذاء!.. إذا ما رأيكم في مصطفى فهمي الزوج والإنسان والنجم الفنان بن الباشوات؟».

ولدت فاتن موسى بلبنان في 26 أغسطس 1962، وكانت بداياتها كصحفية ثم معدة برامج، وبعد ذلك أصبحت مذيعة وقدمت برنامج «ما في دخان بلا نار مع فاتن موسى» على قناة «نجوم»، وشاركت في العديد من المهرجانات السينمائية والمسرحية.