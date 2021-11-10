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الجيش اليمني: استعادة مواقع جنوب مأرب ومصرع عشرات الحوثيين

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الجيش اليمني: استعادة مواقع جنوب مأرب ومصرع عشرات الحوثيين الجيش اليمني: استعادة مواقع جنوب مأرب ومصرع عشرات الحوثيين

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قالت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، إنها استعادت عددًا من المواقع التي تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة حريب جنوب محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد.

وأكد المركز الإعلامي للجيش اليمني أن معارك عنيفة ومستمرة تخوضها قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، لدحر الميليشيات الحوثية الإيرانية في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وأشار إلى أن أبطال الجيش استدرجوا مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي إلى كمين محكم جنوب مأرب، ما أدى إلى مصرع أكثر من 17 عنصرًا حوثيًا واستعادة أسلحة متوسطة وخفيفة.

ولفت المركز إلى أن مدفعية الجيش استهدفت تحركات وتجمعات للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة، ودمرت طقمين وتم مصرع جميع من كانوا على متنهما.

كما أكد أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت، بالتزامن، عدة غارات جوية استهدفت تجمعات وآليات قتالية تابعة للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة جنوب مأرب، ودمّرت دبابة وعربة bmb و3 أطقم.

المصرى اليوم

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