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.. في "يا هلا بالعرفج": إشراف "الموارد البشرية" على "التعاقدية" بين المنشأة والعامل "استراتيجية"

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بالفيديو .. في "يا هلا بالعرفج": إشراف "الموارد البشرية" على "التعاقدية" بين المنشأة والعامل "استراتيجية" .. في "يا هلا بالعرفج": إشراف "الموارد البشرية" على "التعاقدية" بين المنشأة والعامل "استراتيجية"

بالفيديو .. في

أشاد عامل المعرفة أحمد العرفج بقرار مجلس الوزراء تكليف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل، وقال: "إنها خطوة استراتيجية للحد من المشاكل بين العامل وصاحب المنشأة"، كما أوضح بعض الفوائد من هذا القرار.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مقطعًا مع الفريق المبدع "لحظة"، تحدثوا من خلاله عن أهم القرارات التي اتخذوها أثناء المشي.

ومن جانب آخر، استعرض العرفج كتاب سيرة الدكتور "حمزة قبلان المزيني"، الذي اعتبره سيرة وطن، كما أنه يعتبر الدكتور المزيني من القوة الناعمة للسعودية.

وفي سياق متصل حول الكتب والقراءة قال عامل المعرفة: "مَن عادَى القراءة كأنه عادَى الطعام"، وربطها بحافز يشجع على استمرارها.. ولكي نختار ماذا نقرأ علينا أن نتبع الشغف.

أما في فقرة البرواز فقد استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا للإعلامي "عدنان جستنية"، تحدث فيه عن أزمة النقل التلفزيوني للدوري السعودي، وأضاف العرفج رأيه بأن قناة SSC فشلت في نقل الدوري، وعلى وزارة الرياضة إيجاد الحل.

وفي سياق سيرة وتر يحكي الناقد الفني الكبير "يحيى مفرح زريقان" قصة أغنية "وطني الحبيب"، وهي أشهر أغنية وطنية، وتفاصيل الجدل الذي أُثير حول المؤلف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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