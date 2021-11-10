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الإمارات تدين محاولة "الحوثي" استهداف جنوب بصواريخ باليستية

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الإمارات تدين محاولة "الحوثي" استهداف جنوب السعودية بصواريخ باليستية الإمارات تدين محاولة "الحوثي" استهداف جنوب بصواريخ باليستية
حثت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية

الإمارات تدين محاولة

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المناطق والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالمملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، من خلال ثلاثة صواريخ باليستية، اعترضتها ودمرتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها اليوم أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي الإرهابية يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.


وحث البيان، المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعد دليلاً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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