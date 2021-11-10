كارتيرون يضع برنامج خاص لـ«زيزو»

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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على وضع برنامج خاص لمحمود عبدالعزيز لاعب خط وسط الزمالك من اجل تجهيزه بالشكل المثالي

حيث استقر المدرب على الاستعانة باللاعب والدفع به تدريجيا في المباريات على ان يشارك كبديلا

ويري الفرنسي ان وجود عبدالعزيز مهم، خاصة وانه يشارك في مركز طارق حامد وكذلك امام عاشور وهو بحاجه إلى ذلك.

في سياق أخر، أعلنت محكمة التحكيم الرياضية «كاس» اليوم الأربعاء رسميًا، تغريم نادي الزمالك مجددًا لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي في قضية «شيكابالا».

وأكد بيان المحكمة تغريم الزمالك مبلغ إضافي قدره 400 ألف يورو على قضية اللاعب شيكابالا ليصبح المبلغ الإجمالي مليونا و100 ألف يورو.

وكان سبورتنج لشبونة البرتغالي قد حصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بغرامة 550 ألف دولار ضد نادي الزمالك منذ فترة طويلة ولم تدفع حتى الآن.