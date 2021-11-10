أسامة ربيع يكشف تفاصيل زيارة ولي عهد الأردن لقناة السويس

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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن زيارة ولي العهد الأردني للقناة، اليوم، تستهدف الاطلاع على مشروع التطوير بالهئية.

وأوضح ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن ولي العهد اضطلع على طريقة تدريب المرشدين بمركز المحاكاة، وأساليب التغلب على تأثيرات أزمة كورونا على القناة.

وأشار إلى أن ولي العهد الأردني أشاد بمشروعات تطوير قناة السويس، وأعرب عن تطلعه لإجراء زيارة أخرى قريبا.

وأوضح ربيع أنه ستم تنفيذ قرار زيادة بنسبة 6% على رسوم المرور في قناة السويس اعتبارًا من أول فبراير المقبل.