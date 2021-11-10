أشرف زكي: «لا علاقة للنقابة بأزمة مقتنيات أحمد زكي.. إيه علاقتنا بورث؟!»

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كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل أزمة بيع مقتنيات الراحل أحمد زكي، مؤكدًا أن نجله الفنان الراحل هيثم زكي كان صاحب الحق الوحيد في التصرف فيها، وعندما توفي اختصم أخوه غير الشقيق رامي بركات أقرباء والدهم بشأن أحقية الحصول على الميراث، واحتكموا إلى الأزهر الشريف.

وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»: «غُلت أيدينا تمامًا، فنحن كنقابة لا علاقة لنا بالأمر ولسنا طرفًا فيه.. إيه علاقتنا بورث؟!.. وتواصلنا مع رامي بركات وقرر الأزهر أنه صاحب الحق الوحيد في الحصول على الميراث وبعدها اختفى الأهالي».

وتابع نقيب المهن التمثيلية أن هذه الأزمة تمت إثارتها مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج «التاسعة» على القناة الأولى، وعندها تدخلت النقابة وتدخلت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة: «وعندما التقيت رامي بركات اشتكى لي من بعض المشكلات التي لا أفضل الحديث عنها مرة أخرى.. وعموما منقدرش نحط إيدينا على الورث أو على الموضوع ده».

وأكد أنه «يتمنى تأسيس متحف للاحتفاظ بمقتنيات الفنانين منهم الفنان أحمد زكي»، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن المقتنيات كانت بحوزة نجل الفنان الراحل الذي لم يكن مختلطًا بزملائه في الوسط الفني بشكل كبير لأنه كان يفضل الوحدة.