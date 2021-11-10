«التعليم العالي» تكشف تفاصيل تطبيق قرار منع دخول غير الملقحين للجامعات

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قال الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، إن قرار منع دخول غير الملقحين للجامعات يشمل كل من لا يوجد عنده عذر طبي يمنعه من التطعيم، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بالإضافة إلى المعاهد العليا والتكنولوجية التي تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف عبدالغفار عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، أن كل من لا يوجد لديه عذر يمنعه من اللقاح لن يتمتع بأي خدمات وجاهية أو حضورية في الجامعة بدءاً من الدخول للجامعة، أو التمتع بأي تعامل مباشر في الجامعة إلا إذا تلقى اللقاح، وأثبت ذلك، وذلك من خلال السجلات الموجودة في الجامعة أو شهادة اللقاح أو من خلال التطبيق الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة والسكان.

وأوضح أن من لا يرغب في تلقي اللقاح عليه أن يأتي أسبوعيا بتحليل PCR، وإذا لم يأتي الطالب بشهادة اللقاح أو التحليل لن يتم السماح لهم بدخول الجامعة، ويعتبر غيابهم بدون عذر.

وأشار إلى أن الطلاب لهم نسبة حضور معتمدة إذا تخطاها يتم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تبع كل جامعة، موجها رسالة للطلاب قائلا: هذا التطعيم لمصلحتكم أولا، من أجل الاطمئنان على أهلك وأخواتك وأقاربك المعرضين للعدوى بسبب عدم تلقى اللقاح.