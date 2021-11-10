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محافظ سوهاج يتفقد قافلة الهلال الأحمر الطبية

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محافظ سوهاج يتفقد قافلة الهلال الأحمر الطبية محافظ سوهاج يتفقد قافلة الهلال الأحمر الطبية

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تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أعمال قافلة الهلال الأحمر الطبية بمركز شباب سوهاج «الساحة الشعبية»، والتي جرى تنظيمها بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج والفحوصات الطبية بالمجان.

وبحسب بيان، الأربعاء، جرى تنظيم القافلة بحضور علي مبارك، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر، والدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ومحمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعامر عوض، رئيس حي شرق مدينة سوهاج.

وتفقد محافظ سوهاج، العيادات والأقسام المختلفة بالقافلة، والتي تضم تخصصات «الباطنة، والجلدية، والرمد، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، والعظام»، حيث يتم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على القافلة، واستمع إلى مطالبهم، واطمأن على مستوى الخدمات الطبية المقدمة بالقافلة، ووجه الفقي، وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير العلاج الشهري اللازم لحالة أحد المواطنين الصحية على نفقة الدولة، معربًا عن تقديره لدور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع أجهزة الدولة لتوفير الخدمات الأساسية اللازمة للمواطنين من الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

المصرى اليوم

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