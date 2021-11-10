سوريا والعراق يتهمان تركيا بخفض معدلات مياه دجلة والفرات

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اتهمت كل من دمشق وبغداد الجانب التركي بتخفيض معدل إطلاقات مياه نهري دجلة والفرات، الأمر الذي يؤثر سلبا على الحصص المائية القادمة إلى كلا البلدين.

وأتت الاتهامات السورية العراقية خلال اجتماع افتراضي (عن طريق الفيديو) عقده وزيرا الموارد المائية في سورية والعراق، اليوم الأربعاء، والذي ناقش فيه الجانبان التحديات التي تتعلق بالواقع المائي للبلدين و«التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وتعنت الجانب التركي فيما يخص تخفيض معدل إطلاقات مياه نهري الفرات ودجلة».

وبحسب وكالة الأنباء السورية «سانا»، شدد وزير الموارد المائية في سوريا، تمام رعد، على ضرورة العمل المشترك وتبادل المعلومات والبيانات والتواصل الفني والعلمي حول المستجدات المائية لما فيه مصلحة كل من العراق وسوريا.

وبدوره، أكد وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، على استعداد بلاده من أجل التعاون مع الجانب السوري بهدف إيجاد الحل المشترك للظروف والمعوقات التي تواجه البلدين والتعاون مع الخبراء السوريين المختصين من أجل إنشاء مركز بحثي ببغداد وإقامة دورات تدريبية للفنيين السوريين المختصين في مجال المياه الجوفية.

وقدم مدير المركز الوطني لإدارة الموارد المائية في العراق عرضا توضيحيا خلال المباحثات قيم من خلاله الحصص المائية لسورية والعراق وتركيا والأسس ممكنة التطبيق لتحديد هذه الحصص المائية.