تعرف على موعد ومكان بدء الخطيب لجولاته في انتخابات الأهلي

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يترقب أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، انطلاق الجولات الانتخابية لـ محمود الخطيب رئيس النادي والمُرشح على المنصب ذاته في الانتخابات المقبلة.

وأعلن محمود الخطيب أنه سيبدأ الخميس 11 نوفمبر 2021 جولاته الانتخابية، حيث يتواجد وسط أعضاء النادي في مقر النادي بالجزيرة.

ويقوم الخطيب خلال الفترة المقبلة بجولات مكوكية في فروع الأهلي الثلاثة من أجل التحاور مع أعضاء الجمعية العمومية وشرح برنامجه الانتخابي والاستماع إلى آرائهم وبحث إمكانية تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وعقد الخطيب خلال الأيام الماضية سلسلة من الاجتماعات مع أفراد قائمته من أجل مناقشة البرنامج الانتخابي للقائمة ومناقشة كافة الترتيبات الخاصة بالانتخابات المقرر لها 26 نوفمبر الجاري.

وتحرص قائمة الخطيب على تكثيف اجتماعاتها وجلساتها الخاصة خلال الأيام الحالية من أجل دراسة وتجميع كل هذه الأفكار من أجل وضع خارطة طريق، لتنفيذ البرنامج الانتخابي فور الحصول على ثقة الجمعية العمومية لإحداث طفرة هائلة في النادي على كافة الاصعدة المالية والخدمية والرياضية خلال الفترة المقبلة.

وتضم قائمة محمود الخطيب مجموعة من الكفاءات والخبرات المالية والإدارية فوق السن وتحت السن وهم: العامري فاروق نائبًا وخالد مرتجي أمينًا للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف.