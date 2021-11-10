أخبار عاجلة

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت» -
برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب» -
عاجل | أجنحة على البحر لقيادات وزارية من حساب الزكاة -
أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي -
رسميًا..عبد الرحمن مجدي يمدد تعاقده مع الإسماعيلي -
انتخابات نادي المعادي.. صراع شرس بين قائمتين والمستقلون ينافسون بقوة -
ضبط تشكيل عصابي تخصص في اعمال السرقة باسوان -
أسامة نبيه يكشف تفاصيل مشادة أحداد وأوباما.. ويؤكد: «الزمالك لن يتأثر برحيل بن شرقي» -
أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة 4 درجات .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 23 نوفمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

أفشة يعلق على الطفل الزمالكاوي الباكي : «فرق الألوان مش عيب»..

Print
أفشة يعلق على فيديو الطفل الزمالكاوي الباكي : «فرق الألوان مش عيب».. فيديو أفشة يعلق على الطفل الزمالكاوي الباكي : «فرق الألوان مش عيب»..

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أبدى الدولي محمد مجدي أفشة لاعب وسط النادي الأهلي ونجم منتخب ، سعادته الذي جمع بينه وبين الطفل الباكي في مباراة القمة أمام ، بعدما منحه قميصه الشخصي عقب المواجهة التي جمعت بين قطبي الكرة المصرية.

وقال أفشة عبر حسابه الرسمي إنستجرام: «شفت الفيديو ده زيكو كتير جدا، مش عارف انا إللى محظوظ ولا هوا، النظرة إللى في عنيه انا عارفها كويس، حب وشغف وانتماء، حلم وطموح، فرق الألوان مش عيب هوا اصلا لو ركزنا مفيش فرق.. مصر كبيرة وجميلة وفيها ألوان كتير».

أضاف: «حلاوتها في البساطة بكرة يكبر ويطلع لعيب كبير ويحقق كل أحلامه، انا برضه كنت زيه وكنت زيك عندي مجرد أحلام، لو صدقت نفسك وسمعت كلام ربنا في السعي هتوصل هتوصل ✌️????????».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين

أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي

أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي

أسامة نبيه يكشف تفاصيل مشادة أحداد وأوباما.. ويؤكد: «الزمالك لن يتأثر برحيل بن شرقي»

أسامة نبيه يكشف تفاصيل مشادة أحداد وأوباما.. ويؤكد: «الزمالك لن يتأثر برحيل بن شرقي»

مصرع عاملين وإصابة ثالث سقطوا ببئر صرف صحي في الأقصر (صور)

مصرع عاملين وإصابة ثالث سقطوا ببئر صرف صحي في الأقصر (صور)