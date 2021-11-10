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أبدى الدولي محمد مجدي أفشة لاعب وسط النادي الأهلي ونجم منتخب مصر، سعادته بالفيديو الذي جمع بينه وبين الطفل الباكي في مباراة القمة أمام الزمالك، بعدما منحه قميصه الشخصي عقب المواجهة التي جمعت بين قطبي الكرة المصرية.

وقال أفشة عبر حسابه الرسمي إنستجرام: «شفت الفيديو ده زيكو كتير جدا، مش عارف انا إللى محظوظ ولا هوا، النظرة إللى في عنيه انا عارفها كويس، حب وشغف وانتماء، حلم وطموح، فرق الألوان مش عيب هوا اصلا لو ركزنا مفيش فرق.. مصر كبيرة وجميلة وفيها ألوان كتير».

أضاف: «حلاوتها في البساطة بكرة يكبر ويطلع لعيب كبير ويحقق كل أحلامه، انا برضه كنت زيه وكنت زيك عندي مجرد أحلام، لو صدقت نفسك وسمعت كلام ربنا في السعي هتوصل هتوصل ✌️????????».