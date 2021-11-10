وزيرة الثقافة تنعى الفنانة التشكيلية جاذبية سري

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نعت الدكتورة ايناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، التشكيلية الرائدة جاذبية سري التي غيبها الموت اليوم الاربعاء 10 نوفمبر عن عمر يناهز 96 عاما.

وقالت الدكتورة ايناس عبدالدايم ان الراحلة احدى العلامات البارزة في مجال التشكيل المصرى والعربى مضيفة انها مبدعة من طراز خاص وسجلت بأعمالها تفاصيل الحياة في المجتمع باسلوب متفرد، وقدمت العزاء لاسرتها واصدقاءها ومحبيها داعية الله ان يتغمد الفقيدة برحمته.

يذكر ان جاذبية سرى من مواليد اكتوبر 1925 اقامت اكثر من 70 معرضا تشكيليا في مصر والعالم كما عملت بالتدريس بالعديد من الجامعات المصرية والجامعة الامريكية بالقاهرة واقتنيت اعمالها في كثير من المتاحف العالمية والمصرية والعربية، حصدت العديد من الجوائز، المحلية والعالمية منها جائزة روما عام 1952، الجائزة الكبرى الرابعة للفن العالمي المعاصر موناكو عام 1968 جائزة الدولة التشجيعية، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، جائزة الدولة التقديرية عام 1993 وغيرها.