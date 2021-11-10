المخدّرات تتلف مضبوطات 67 قضية - صور

جى بي سي نيوز :- أتلفت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام اليوم كميات من المواد المخدرة التي ضُبطت في (67) قضية والتي اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية، وذلك ضمن استراتيجية مديرية الأمن العام في تنفيذ أحكام القانون والقضاء.
وترأس لجنة الإتلاف مساعد مدير الأمن العام للأقاليم العميد ايمن العوايشة وضمن مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية ومدير إدارة مكافحة المخدرات ومدعي عام محكمة أمن الدولة.
وقال العميد العوايشة إن مديرية الأمن العام ومن خلال تنفيذ استراتيجياتها الأمنية وخططها العملياتية تعمل على مدار الساعة في كافة مناطق المملكة والمعابر الحدودية لمنع تداول آفة المخدرات ومنع دخولها ومرورها داخل الأراضي الأردنية لما تسببه هذه الآفة من هدم للمجتمعات وتهديد على حياة الافراد، مؤكدا أن الجهد المبذول جاء بالتنسيق العملياتي عالي المستوى مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الامنية والجمارك العامة ولنكون سداً منيعاً ضد تهريب تلك المواد إلى دول الجوار والإقليم.
وأضاف المساعد للأقاليم ان محاور العمل التي نعمل بها اسهمت في ضبط هذا الحجم من القضايا والكميات، والذي يعتبر دليلا على المستوى الذي حققه الأردن في مجال مكافحة المخدرات وقدرته على التصدي لهذه الآفة واستمرارية تنسيقه وتعاونه مع باقي أجهزة مكافحة المخدرات للتصدي لنشاطات المروجين والمهربين والتجار لقطع الطريق عليهم والحد من تأثير سمومهم في المجتمعات واقتصادها، مثمنا الجهد المبذول من قبل العاملين في إدارة مكافحة المخدرات في مواصلة الليل بالنهار لتأدية واجبهم المقدس بكل حرفية واقتدار
وبين مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد حسان القضاة أن كميات المخدرات المتلفة في القضايا المختلفة بين الاتجار والحيازة والتهريب تشمل (784) كغم من مادة الحشيش و(5) كغم من مادة الهيروين و(103) كغم من مادة الماريجوانا و(4) كغم من مادة الكريستال و(5) كغم من مادة الحشيش الصناعي و (12.700.00) حبة كبتاجون و(33.500) حبة مخدرة.
يشار إلى أن عملية إتلاف المواد المخدرة تتم في أفران تصل حرارتها إلى ألف درجة مئوية بحيث تعمل درجات الحرارة العالية على صهرها، وتفتيتها وتجريد نواتجها من الخصائص المخدرة، كما أن المصنع مزود بفلاتر عالية الحساسية تمنع خروج أية نواتج قد تلوث البيئة المحيطة، أو تضر بالعاملين في المصنع، أو رجال الأمن العام المتواجدين في المكان.