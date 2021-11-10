السجن 5 سنوات لعامل هتك عرض طفلين في الإسكندرية

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبدالعزيز إبراهيم، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل تابع لمديرية أوقاف الإسكندرية، بالسجن 5 سنوات بتهمة هتك العرض لقيامه بهتك عرض طفلين.

صدر الحكم بعضوية المستشارين السعودي السطوحي وعبدالمعطي محمد روحي وأمير مجدي منير.

تعود القضية التي حملت رقم 10982 لسنة 2021 جنح قسم شرطة المنتزة ثالث ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، يفيد بقيام المتهم بهتك عرض طفلين داخل مسجد بدائرة القسم والقبض عليه.

وتوصلت التحريات التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث بقيام المتهم «ف.ع..م»عامل بالأوقاف، بالتعدي على المجني عليهما كل من «س» 13 سنة و«ف» 8 سنوات عقب مساعدته في تنظيف المسجد، ثم ادعى ملاعبتهم مستغلا في ذلك صغر سنهما، وطلب من المجني عليهما عمل مساج له، قاصدا من فعلته مقدمات للجنس وملامسات مناطق عوراتهما بعد إغلاقه باب المسجد من الداخل مدعي ،قيامهم بأعمال نظافة للمسجد.

وألقي القبض على المتهم وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته فقضت بحكمها المتقدم.