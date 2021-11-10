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«رابطة مالكي التوك توك» ترد على قرار وقف الاستيراد: بقى أمر واقع وهنخلق اللي يمشينا

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«رابطة مالكي التوك توك» ترد على قرار وقف الاستيراد: بقى أمر واقع وهنخلق اللي يمشينا «رابطة مالكي التوك توك» ترد على قرار وقف الاستيراد: بقى أمر واقع وهنخلق اللي يمشينا

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علق صبري عبده جاد، مستشار رابطة مالكي التوك توك، على قرار وزارة الصناعة الخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية لصناعة التوك توك، قائلًا «التوك توك بقى أمر واقع والمصري مش هيخلي التوك توك بح، والمصري يقدر يخلق لنفسه اللي يمشيه».

وأضاف «جاد» في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار»، الأربعاء، أنه في يوجد 5 ملايين و400 ألف توك توك، موضحًا أن المرخص منها يصل إلى 250 ألف توك توك فقط.

وأشار إلى أنه لا توجد قاعدة بيانات حقيقية بأعداد التكاتك في مصر، مؤكدًا أنه مع المبادرة الرئاسية من أجل تقنين أوضاع التكاتك في مصر وعدم وجود فوضى لسلبياته ولكن هذا القرار تأخر كثيرًا منذ عام 2014.

وتابع: «المصري يقدر يصنع ويخلق توك توك ويقدر يصنع قطع غيار للتوك توك، خاصة أنه حاليًا يوجد بعض قطع الخيار التي يتم تصنيعها، وأن نقوم بتقنين وضعه خاصة أن هناك عزب ونجوع تحتاج إلى التوك توك».

وأوضح أن هناك 20 مليون مصري يقوموا باستخدام التكاتك يوميًا خاصة في المناطق مثل بولاق وشبرا وغيرها من المناطق الشعبية، مستطردًا: «أتمنى أن يتم ترخيص التوك توك وأن لا يقوده إلا حاملي رخص القيادة فوق 18 عامًا».

المصرى اليوم

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