موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري أمام المقاولون العرب

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ويقام اللقاء على ملعب «السلام»، وستكون بعد انتهاء فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية، عقب انتصار الشياطين الحمر على نادي الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة فى الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، وأمير توفيق مدير التعاقدات، سافرا مساء الثلاثاء إلى الإمارات، لبحث ترتيبات معسكر الفريق المقرر إقامته خلال فترة توقف الدوري القادمة. ويخوض عبد الحفيظ وتوفيق جولات تنسيقية لبحث ترتيبات إقامة معسكر الفريق في الإمارات، من خلال تحديد فندق الإقامة وملاعب التدريب وكذلك إمكانية إقامة مباريات ودية للأهلي في هذا التوقيت.ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي معسكرًا مغلقًا في الإمارات لمدة 15 يومًا، وذلك خلال فترة التوقف القادمة التي يشهدها الدوري الممتاز.