أخبار عاجلة

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت» -
برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب» -
عاجل | أجنحة على البحر لقيادات وزارية من حساب الزكاة -
أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي -
رسميًا..عبد الرحمن مجدي يمدد تعاقده مع الإسماعيلي -
انتخابات نادي المعادي.. صراع شرس بين قائمتين والمستقلون ينافسون بقوة -
ضبط تشكيل عصابي تخصص في اعمال السرقة باسوان -
أسامة نبيه يكشف تفاصيل مشادة أحداد وأوباما.. ويؤكد: «الزمالك لن يتأثر برحيل بن شرقي» -
أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة 4 درجات .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 23 نوفمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري أمام المقاولون العرب

Print
موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري أمام المقاولون العرب موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري أمام المقاولون العرب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن


ويقام اللقاء على ملعب «السلام»، وستكون بعد انتهاء فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية، عقب انتصار الشياطين الحمر على نادي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة فى الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، وأمير توفيق مدير التعاقدات، سافرا مساء الثلاثاء إلى الإمارات، لبحث ترتيبات معسكر الفريق المقرر إقامته خلال فترة توقف الدوري القادمة. ويخوض عبد الحفيظ وتوفيق جولات تنسيقية لبحث ترتيبات إقامة معسكر الفريق في الإمارات، من خلال تحديد فندق الإقامة وملاعب التدريب وكذلك إمكانية إقامة مباريات ودية للأهلي في هذا التوقيت.ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي معسكرًا مغلقًا في الإمارات لمدة 15 يومًا، وذلك خلال فترة التوقف القادمة التي يشهدها الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين

أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي

أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي

أسامة نبيه يكشف تفاصيل مشادة أحداد وأوباما.. ويؤكد: «الزمالك لن يتأثر برحيل بن شرقي»

أسامة نبيه يكشف تفاصيل مشادة أحداد وأوباما.. ويؤكد: «الزمالك لن يتأثر برحيل بن شرقي»

إعلامي: الزمالك يرفض انتقال مهاجمه إلى الشرطة العراقي

إعلامي: الزمالك يرفض انتقال مهاجمه إلى الشرطة العراقي