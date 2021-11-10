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بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة عمان والصين في تصفيات قطر 2022

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بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة عمان والصين في تصفيات كأس العالم قطر 2022 بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة عمان والصين في تصفيات قطر 2022

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يلتقي العماني نظيره الصيني، الخميس 11- 11- 2021، على الشارقة في الإمارات. وقال إيفانكوفيتش في المؤتمر الصحفي «المنتخب الصيني قوي، نحترمه، شاهدت له عدة مباريات في التصفيات، إنهم يلعبون بشكل جيد».

وينطلق اللقاء بين منتخب عمان والصين عند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة والسابعة بتوقيت الإمارات.

أكد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخب عمان، أهمية تحقيق الفوز على الصين، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر.

وأضاف «أطلب دائمًا من اللاعبين تقديم مباراة جيدة، والتركيز على الفوز ضد أي منتخب، من المهم أن نستمتع باللعب، ونحقق الفوز لنهديه للشعب العماني ونجعله سعيدا».

وأردف «نفتقد 3 عناصر مهمة في صفوفنا بسبب الإصابة، وهم محمد المسلمي ومحسن الغساني وعبدالعزيز الغيلاني، لكن هذا لن يؤثر في أدائنا، لأن بقية اللاعبين في أتم الجاهزية لمواجهة الصين».

ونوه «اللعب في الإمارات يناسبنا جدا، لكن في كرة القدم الأهم أن تؤدي بشكل جيد لتفوز. الشيء الجيد، أننا لن نضطر للسفر وقطع مسافات طويلة».

وأكد على البوسعيدي مدافع عمان، أن منتخب بلاده جاهز لمواجهة الصين.وقال البوسعيدي «نحن كلاعبين جهزنا أنفسنا بشكل جيد، والجهاز الفني قدم لنا التعليمات والواجبات».

وشدد «بكل تأكيد، مباراة الصين مهمة، الفوز يعطينا الدافع لمواصلة المنافسة، نحترم المنتخب الصيني، ونعرف مدى خطورته وجاهزيته». وأتم «أقدم الشكر والتقدير للجماهير العمانية على مساندتهم لنا، فهم مصدر القوة بالنسبة لنا، بإذن الله سنقدم مباراة جميلة تسعدهم في الخميس».

المصرى اليوم

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