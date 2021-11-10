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طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من الجهاز الطبي للفريق سرعة تجهيز الإيفواري رزاق سيسيه، خلال الفنرة المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم»، أن كارتيرون يرغب في أن يكون سيسيه بديلا للمغربي أشرف بن شرقي حال رحيله بسبب عدم توصله لاتفاق مع ادارة الزمالك حتى الآن حول تجديد عقده.

في سياق أخر، أعلنت محكمة التحكيم الرياضية «كاس» اليوم الأربعاء رسميًا، تغريم نادي الزمالك مجددًا لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي في قضية «شيكابالا».

وأكد بيان المحكمة تغريم الزمالك مبلغ إضافي قدره 400 ألف يورو على قضية اللاعب شيكابالا ليصبح المبلغ الإجمالي مليونا و100 ألف يورو.

وكان سبورتنج لشبونة البرتغالي قد حصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بغرامة 550 ألف دولار ضد نادي الزمالك منذ فترة طويلة ولم تدفع حتى الآن.