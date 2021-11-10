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موسيماني يحسم مصير معسكر الأهلي في فترة كأس العرب

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موسيماني يحسم مصير معسكر الأهلي في فترة كأس العرب موسيماني يحسم مصير معسكر الأهلي في فترة كأس العرب

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حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مصير معسكر الأهلي المرتقب خلال فترة التوقف الطويلة نهاية العام الجاري.

ويستعد منتخب الأول لكرة القدم لدخول معسكر مغلق في نهاية العام الجاري استعدادًا لبطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 18 من شهر ديسمبر.

وعلمت «المصري اليوم» أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي وافق على إقامة معسكر إعداد خارجي للأهلي خلال تلك الفترة.

ويتم الآن الاتفاق على مكان المعسكر مع المدير الفني، حيث من المرجح إقامته في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في إحدى الدول الأوروبية مثل النمسا.

وفاز الأهلي في آخر مبارياته على غريمه التقليدي بنتيجة 5-3 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

المصرى اليوم

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