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سامي قمصان: عودة أفشة وشريف للمنتخب أمر طبيعي.. وأكرم توفيق لاعب «مقاتل»

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سامي قمصان: عودة أفشة وشريف للمنتخب أمر طبيعي.. وأكرم توفيق لاعب «مقاتل» سامي قمصان: عودة أفشة وشريف للمنتخب أمر طبيعي.. وأكرم توفيق لاعب «مقاتل»

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أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن عودة الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف، لاعبي الفريق الأحمر، للمنتخب الوطني خلال مباراتي أنجولا والجابون، أمر طبيعي.

وقال سامي قمصان، في تصريحات تليفزيونية : «عودة أفشة ومحمد شريف، للمنتخب أمر طبيعي، بعد اجتهادهما في الفترة الماضية وظهورهما بمستوى مميز مع الأهلي في مباريات الدوري».

وأضاف:«بعد استبعاد أفشة وشريف من قائمة في مباراتي ليبيا، محمود الخطيب، رئيس النادي، تحدث معهما لتحفيزهما بالإضافة الى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وجميع أفراد الجهاز المعاون، ولم يكن أمام الثنائي إلا بذل أقصى جهد لهما، لتأكيد أحقيتهما في التواجد مع المنتخب».

وأشار إلى أن «المستوى الذي ظهر عليه أكرم توفيق، في الفترة الماضية، لم يكن مفاجأة بالنسبة لنا، فهو لاعب مقاتل لا يستسلم ولديه شخصية داخل الملعب، ويجيد اللعب في أكثر من مركز».

المصرى اليوم

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