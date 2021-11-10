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أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، عددا من الإجراءات لتحفيز سوق المال والبورصة ودعم صغار المستثمرين، فيما أكد الخبراء أن القرارات جاءت بعد سلسلة من الصعوبات شهدها السوق في الفترة الماضية أدت إلى وجود حالية من التذبذب لدي المستثمرين.

وقال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال، إن أهم ما جاء في هذه الإجراءات هو ضمان عدم تعامل المستثمرين مباشرة مع مصلحة الضرائب خاصة أن هذا كان أحد المخاوف الأساسية لدي المستثمرين خلال الفترة الماضية.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» ان ضريبة الأرباح الرسمالية هي الأكثر عدالة خاصة انها تضمن تحصيل مستحقات الدولة على المستثمرين في حالة تحقيق أرباح ولكن كان هناك تخوف من التعامل مع مصلحة الضرائب .

وتابع انه طبقا للقرارات التي صدرت اليوم فانه ستتولي مصر للمقاصة احتساب الأرباح وخصم المصروفات وتحديد الضريبة المستحقة وخصمها وتوريدها إلى وزارة المالية مباشرة بدون فتح ملف ضريبي للمستثمر.

وأشار إلى أهمية الجزء الخاص بعمليات المبادلة بين اسهم الشركات والمقيدة وغير المقيدة فضلا عن تخفيض الضريبة على الصناديق لتكون 5 % بدلا من 10 % حتي تكون مشجعة للمستثمرين خاصة لمن ليس لديه خبرة بالأسواق .

وشدد على أهمية القرار الخاص بخصم 50 % من الضريبة على الطروحات الجديدة لمدة عامين وكلها عوامل من شانها ان تكون إيجابية للمستثمرين .

وفيما يتعلق بتاثير هذه القرارات على الأسواق، قلل سعيد من انعكاسها إيجابا على معدلات التداول في السوق خاصة ان السوق شهد العديد من القرارات الإدارية ومنها الغاء عمليات أدت إلى إيجاد حالة من عدم الاستقرار لدي المستثمرين وبالتالي جاءت هذه القرارات في وقت مناسب لطمانتهم ولكنها تحتاج إلى وقت لتنعكس إيجابا على السوق فضلا عن ضرورة توضيح أسباب الإجراءات الإدارية التي لم تكن أسبابها واضحة لدي المستثمرين في بعض العمليات.

من جانبه، قال عيسي فتحي، خبير باسواق المال، ان القرارت الأخيرة جاءت بعد ان تراجعت معدلات الثقة لدي عدد من المستثمرين في البورصة نتيجة قرارات كثيرة اتخذتها إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية اعتبرها البعض تدخلا كبيرا في السوق لم يحدث من قبل، مشيرا في الوقت نفسه إلى ان عودة الثقة مرة أخرى تحتاج إلى «الكثير من الوقت وان كان اهم الخطوات هو عدم فتح ملف ضريبي للمستثمرين».

وقال ان السوق شهد دخول مستثمرين جدد وصانعي سوق خلال الفترة الماضية بينما لم نستطع نحن صناعة سوق من خلال المؤسسات وهناك كان يجب تأسيس كيان لضم هؤلاء والاستفادة من خبراتهم واموالهم لزيادة نشاط السوق بدلا من اتخاذ إجراءات إدارية من شانها اثارة مخاوفهم.

1-الغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.

2-خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي.

3-احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة.

4-احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر اغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.

5-تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50%.

6-تخفيض نسبة الضريبة إلى 10% نزولا من 22.5% وتأجيل دفعها لحين تحقيق عملية البيع النقدية في عمليات مبادلة الأسهم متي كان الطرف المستحوذ مقيداً بالبورصة المصرية بما يشجع الشركات المقيدة على الاستحواذ على شركات غير مقيدة وخلق كيانات كبيرة تساعد في نمو السوق.

7-لن يتم فتح ملفات ضريبية لمستثمري البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف التي طلب أن يتم إدخالها وتكلفة الفرصة البديلة لاستثمار هذه الأموال.

8-اعتماد طريقة الطروحات من خلال زيادات رؤوس الأموال واعتماد عدم ادراجها من ضمن التصرفات المنشأة للضريبة.

9-تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الافراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق وإعفاء صناديق الاستثمار في الأسهم من كافة الضرائب على الأسهم وتكليف الصندوق باحتسابها وتوريدها بدون فتح ملفات ضريبية للمستثمرين في الوثائق.

10-تحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات لتعاملاتهم في الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق إلى 5% في حال تحقيق أرباح.

11-استمرار كل الإعفاءات المنصوص عليها لصالح حملة وثائق صناديق النقد وأدوات الدخل الثابت

12-انشاء وحدة جديدة لحل كل المشاكل المرتبطة بالشركات المقيدة تتبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار مباشرة لانجاز أية أمور مرتبطة بهذه الشركات.

13-تشكيل لجنة مشتركة ما بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية تابعة لرئيس مجلس الوزراء للتنسيق والإسراع بحل كل مشكلات الشركات المقيدة.

14-قيام الهيئة العامة للاستثمار بتعديل متطلبات النموذج الاسترشادي لاصدار الأسهم الممتازة بما يعود بالنفع على الشركات الناشئة وريادة الاعمال بصفة عامة.