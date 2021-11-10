ماكرون لهاريس: نحن على أعتاب عهد جديد من التعاون

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، أن باريس وواشنطن "على أعتاب عهد جديد" من التعاون، مشددا على أهميته.

وقال ماكرون خلال لقائه هاريس التي تزور فرنسا اليوم الأربعاء: "نحن متفقون على أننا على أعتاب عهد جديد. وتعاوننا مهم للغاية بالنسبة لهذا العهد".

وأشار إلى أن لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في 29 أكتوبر الماضي كان "مثمرا" ومهد الطريق لهذا العهد الجديد، الذي "سيستمر لأسابيع وأشهر، وأود أن أقول لسنوات أيضا".

من جهتها، أكدت هاريس أن لدى واشنطن وباريس "قيما وأولويات مشتركة"، مضيفة أن العهد الجديد "يطرح أمامنا الكثير من التحديات، وإمكانيات كثيرة أيضا".

وأضافت أنها تتطلع للعمل المشترك مع فرنسا خلال الأيام القادمة، حيث سيعقد في باريس مؤتمر للسلام يوم الخميس ومؤتمر حول ليبيا يوم الجمعة.

وتأتي زيارة هاريس لفرنسا في أعقاب الخلافات التي ظهرت بين البلدين بعد إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا عن قيام شراكة أمنية جديدة، مما أدى لإلغاء صفقة معقودة سابقا بين أستراليا وفرنسا بشأن غواصات نووية.

وأدت قضية صفقة الغواصات إلى أزمة دبلوماسية بين فرنسا وبين الولايات المتحدة وأستراليا. وتصدرت الأزمة لقاء ماكرون مع نظيره الأمريكي جو بايدن في 29 أكتوبر الماضي.