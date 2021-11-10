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"الدفاع " تشارك في المؤتمر التدريبي للجمعية الدولية للنساء الشرطيات بإندونيسيا

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"الدفاع " تشارك في المؤتمر التدريبي للجمعية الدولية للنساء الشرطيات بإندونيسيا "الدفاع " تشارك في المؤتمر التدريبي للجمعية الدولية للنساء الشرطيات بإندونيسيا
ناقش أهم القضايا التي تواجههن وسبل حلها وأبرزها "المرأة في المناصب الصعبة"

شاركت وزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الخارجية في المؤتمر التدريبي الثامن والخمسين للجمعية الدولية للنساء الشرطيات (IAWP) الذي عُقد في جمهورية إندونيسيا خلال الفترة من 7-10 نوفمبر 2021م.

وكانت مشاركة المرشحات السعوديات افتراضية في ضوء التعليمات الصادرة بمنع سفر المواطنين إلى إندونيسيا بسبب جائحة كورونا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها، حيث مثّل المملكة العربية عدد من منسوبات وزارة الدفاع.


وجرى خلال المؤتمر مناقشة أهم القضايا التي تواجه الشرطيات على المستوى الدولي وسبل حلها، وكان أبرزها: "النساء والقيادات"، وكان المتحدث الرسمي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا، و"التحقيق العلمي ضد الجرائم الإلكترونية"، و"المرأة في المناصب الصعبة والمرأة في العمل الشرطي"، و"المرأة والسلام والأمن"، و"دور المرأة في العمل الشرطي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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