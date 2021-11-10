عرض خليجي وبيشكتاش يهددان استمرار رمضان صبحي مع بيراميدز

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تلقى رمضان صبحي جناح المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وفريق بيراميدز عرضين في الفترة الأخيرة عبر وكلاء اللاعبين من أجل الاحتراف خارج مصر.

ووفقاً لما علمته "المصري اليوم" فإن أحد العرضين جاء عن طريق بيشكتاش التركي والثاني للانتقال إلى أحد الأندية الخليجية.

ويرغب وكيل اللاعبين الذي أحضر العرضين في رحيل رمضان صبحي عن بيراميدز في سوق الانتقالات الشتوية المقبل في شهر يناير وعدم الانتظار لحين نهاية الموسم الجاري في الصيف القادم.

وكان رمضان صبحي قد خاض رحلة احتراف في الدوري الإنجليزي من قبل ولكن لم يحالفه التوفيق وعاد إلى النادي الأهلي ، قبل أن يرحل بعد ذلك لصفوف بيراميدز بعد عدم التوصل لاتفاق مع مسؤولي القلعة الحمراء حول تجديد تعاقده.