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قال أيمن عصام، نائب رئيس شركة فودافون مصر، إنه تم نقل ملكية فودافون مصر إلى شركة فوداكوم بجنوب أفريقيا.

وأكد «عصام» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن نقل الأسهم إلى شركة فوداكوم خطوة استراتيجية.

وأشار إلى أن شركة فوداكوم عملاقة في مجال تكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن فودافون العالمية تملك 60.5% من رأس مال فوداكوم التي تقدم خدمات الشمول المالي.

وأضاف «فكرة المحافظ المالية بدأت في كينيا عبر شركة فوداكوم»، مشيرًا إلى أن فودافون مصر تقدم خدماتها لـ 44 مليون عميل.

وأردف أن «التأثير الفوري حال لنقل الشركة معدوم، كون العلامة التجارية وخدمة العملاء سيستمران بنفس الوضع»، مشيرًا إلى أن فودافون مصر استثمرت 540 مليون جنيه الفترة الماضية للاستحواذ على ترددات جديدة، مع إضافة أبراج بصفة دورية للشركة.

ولفت إلى أن شركة فودافون مصر تضطلع بدور اجتماعي كبير.