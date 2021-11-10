موعد مباراة ريال مدريد ضد مايوركا .. وبرشلونة ضد بيتيس القادمة في الدوري الإسباني

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أعلنت رابطة الدوري الإسباني «لا ليجا» عن موعد مباراة ريال مدريد القادمة ومباراة برشلونة القادمة.

وأعلنت الرابطة اليوم الأربعاء عن مباريات الجولة السادسة عشرة من الليجا.

وسوف يواجه برشلونة في هذه الجولة نظيره ريال بيتيس، فيما يواجه أتلتيكو مدريد فريق ريال مايوركا، فيما ريال مدريد يواجه ريال سوسيداد.

مواعيد الجولة الـ16 من الدوري الإسباني لـ2021/2022

الجمعة- 3 ديسمبر 2021

غرناطة × ديبورتيفو ألافيس 10:00 بتوقيت القاهرة.

السبت- 4 ديسمبر 2021

إشبيلية × فياريال 3:00 بتوقيت القاهرة.

برشلونة × ريال بيتيس 5:15 بتوقيت القاهرة.

أتلتيكو مدريد × ريال مايوركا 7:30 بتوقيت القاهرة.

ريال سوسيداد × ريال مدريد 10:00 بتوقيت القاهرة.

الأحد- 5 ديسمبر 2021

رايو فاييكانو × إسبانيول 3:00 بتوقيت القاهرة.

إلتشي × قادش 5:15 بتوقيت القاهرة.

ليفانتي × أوساسونا 7:30 بتوقيت القاهرة.

سيلتا فيجو × فالنسيا 10:00 بتوقيت القاهرة.

الإثنين 6 ديسمبر 2021

خيتافي × أتلتيك بلباو 10:00 بتوقيت القاهرة.