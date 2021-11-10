سميرة عبد العزيز تكشف عن آخر أعمالها مع الفنان محمد صبحي

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كشفت الفنانة سميرة عبدالعزيز عن بعض الجوانب الحياتية للفنان الراحل أحمد خليل، قائلة: «كان يقوم بتوزيع فلوسه على أولاده، وكنت أعاتبه على هذا الأمر، كان عامل لأولاده مرتبات شهرية، وأنا كنت بنتقد ده، كان بيقول ارفضي تصرفي، بس أنا هعمل كده».

وأشارت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، إلى أن «خليل» كان حريصًا على منزله ونجلته، مطالبة الإعلام بالبحث عن الفنانين الذين لا يسعون إلى الإعلام والعمل على إبراز أدوارهم وتكريمهم.

ولفتت إلى أنها تقدم مسرحية مع الفنان القدير محمد صبحي كل أسبوع، مشيرة إلى أن المسرحية جميلة للغاية، وتقدم عددا من الموهوبين غير المعروفين، معقبة: «شكرًا للفنان محمد صبحي إنه بيقدم لمصر وجوه جديدة، ربنا يبارك له».