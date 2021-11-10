أشرف زكي يكشف سر عدم حضور جنازة أحمد خليل

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قال الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنه لم يحضر جنازة الفنان الراحل أحمد خليل بسبب عدم وجود رحلة طيران من شرم الشيخ إلى القاهرة، مشيرًا إلى أنه عندما علم بتدهور حالته الصحية ليلا، حاول الاتصال به وببعض المقربين منه لكن أحدا لم يرد على اتصالاته.

وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، أنه في صباح أمس، الثلاثاء، تلقى هاتفيا عدة اتصالات من صحفيين لسؤاله حول حقيقة وفاة الفنان أحمد خليل، وعندها لم يكن يعلم بالحقيقة، وفي هذه الأثناء اتصل به صديق للراحل، وأخبره بأن «خليل» قد توفي.

وتابع نقيب المهن التمثيلية أن المتصل كان أحد أقرباء الفنان الراحل وكان ذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا، مشيرًا إلى أنه حاول الحصول على تذكرة طيران للعودة من مدينة شرم الشيخ حيث كان يشارك في مهرجان شرم الشيخ للمسرح، ولم يجد رحلة إلا في تمام الساعة الثالثة عصرًا وهو ما جعله يتغيب عن الجنازة.

ونعى نقيب المهن التمثيلية الفنان الراحل أحمد خليل بكلمات مؤثرة على الهواء، قائلًا إنه كان ممثلا عملاقا وإنسانا عظيما ورجلا طيبا وجميلا وسمحا يعمل في صمت، لم يشكُ أبدًا أو يفتعل أي مشكلة طيلة حياته.

وواصل: «في آخر مسلسل شاركنا في تصويره وهو (إلا أنا) مع النجمة ميرفت أمين، كان ينتظر لمدة ساعة أو ساعتين حتى يحصل على دوره في التصوير دون أن يفتعل أي مشكلة، وبالنسبة لميرفت أمين، فقد خضعت للمسحة بعد إعلان إصابة أحمد خليل بالمرض وتبين أن صحتها جيدة، وأنا أيضا كذلك أخضع لمسحة كورونا بصفة منتظمة».