تعرف على ملامح «مواجهة الأوبئة» المقرر مناقشته في مجلس النواب

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أوضح تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، الأربعاء، حول مشروع قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية، ان فلسفة القانون تاتى في اطار التداعيات السلبية التي شهدتها مصر عقب انتشار جائحة فيروس كورونا، ولجات الدولة على مدار اكثر من عامين إلى اتخاذ حزمة من الاجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الجائحة والتي كان لها لاالفضل في المرور باشد فترات الجائحة بأقل الخسائر الممكنة.

وأشار التقرير إلى أنه «إدراكا من الدولة لاهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين وضرورة وجود تشريع قانونى متكامل لماوجهة تلك الاوبئة والجوائح الصحية، وحيث ان الغاية من أي تنظيم تشريعيى إلا يعتبر مقصودا لذاته، بل لتحقيق اغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبيا لها، وتعكس مشروعية هذه الاغراض في اطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها متخذا من الوقاعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلا اليها فقد كانت الحاجة إلى اعداد مشروع القانون بغية وضع تنظيم قانونى متكامل يتضمن كافة الاحكام الموضوعية والاجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الاوبئة أو الامراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها واثارها السلبية».

وجاءت أبرز ملامح القانون في عدة مبادىء أساسية تسمح باعلان حالة تفشى الاوبئة والجاوئح الصحية لمواجهة خطر انتشار الاوبئة أو الامراض المعدية في البلاد في مناطق منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين، كام قررت المادة لاثانية من القانون ان اعلان تفسى الاوبئة يكون بقرار من رئيس الوزارء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالصحة على ان يحدد القرار مدة ونطاق سريانه.

وينص مشروع القانون على اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التي يجوز للجنة اتخاذها في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدية ويصدر بها قرار من رئيسها.

كما أجاز المشروع بعد موافقة مجلس الوزراء أن تتخذ بصفة استثنائية أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية، وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية أو محافظ البنك المركزى بحسب الأحوال.

وتضمن مشروع القانون فرض عقوبة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام القانون. وكذلك فرض عقوبة على كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة، وكذلك تقرير العقوبة ذاتها على كل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.