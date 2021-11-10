سميرة عبد العزيز ناعية أحمد خليل: كان فنانًا رائعًا وعمره ما عمل حديث للصحافة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الفنانة سميرة عبدالعزيز، الفنان القدير أحمد خليل، قائلة: «كان فنانًا رائعًا، وكان مهتمًا بالقيام بأعماله، وكان بعيدًا عن الصحافة، ولذلك لم يهتم الإعلام كثيرًا بأدواره».

وتابعت سميرة عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء: «عمره ما عمل حديث للصحافة، كان بيعمل شغله، ويروح لبيته على طول، كان إنسان راقي، وقدم الكثير من الأعمال الناجحة».

ولفتت إلى أن «خليل» كان حريصًا على تأدية عمله بصورة منضبطة للغاية، معقبة: «كان حريص إنه يعمل اللي في النص جدًا بدون أي إضافات».