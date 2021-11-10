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القوى العاملة: منح للتدريب على تكنولوجيا المعلومات (الشروط)

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القوى العاملة: منح للتدريب على تكنولوجيا المعلومات (الشروط) القوى العاملة: منح للتدريب على تكنولوجيا المعلومات (الشروط)

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أعلنت وزارة القوي العاملة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك أن الفرصة لا تزال متاحة لتسجيل البيانات للحصول على منح التدريب المجانية التي تقدمها الوزارة مع إحدي شركات تكنولوجيا المعلومات.

ومن شروط التقديم في منحة التدريب

أن يكون المتقدم من خريجي كلية الهندسة أقسام ( اتصالات – حاسبات- نظم معلومات- علوم حاسب- تكنولوجيا معلومات)، وخريجي كلية الحاسبات والمعلومات لجميع البرامج، بالاضافة إلى خريجي قسم إدارة الأعمال بالنسبة لبرامج (Artificial Intelligence- BIG Data ).

أن يكون المتقدم من خريجى دفعات ( 2018-2019-2020 ).

أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية، اختيار الدورة التدريبية الاطلاع على الشروط الخاصة بالدورة التدريبية (تحميل PDF المرفق بالدورة تدريبية).

اجتياز اختبار الدورة التمهيدية، التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة.

إرفاق ملف PDF عند التسجيل يحتوى على ( نتيجة اختبار التدريب التمهيدي- صورة بطاقة الرقم القومي – شهادة التخرج أو شهادة اثبات من الجامعة بأنه في السنة النهائية بالكلية – التعهد ).

لينك التسجيل https://trmom.manpower.gov.eg/

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