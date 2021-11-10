أشرف زكي يتقدم ببلاغ ضد مروج شائعة تولي أحمد عبدالعزيز منصب نقيب الممثلين

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تقدم أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اليوم الأربعاء، ببلاغ للنائب العام اتهم فيه أحد الأشخاص بترويج خبر كاذب بشأن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أدعى فيه تقلد الفنان أحمد عبدالعزيز منصب نقيب المهن التمثيلية خلفًا له.

وجاء في البلاغ الذي قدمه شعبان سعيد، المحامي، أن الخبر الكاذب أثار جموع الفنانين، وسبب توتر وقلق داخل النقابة، وسبب العديد من المشاكل. وتابع البلاغ أن المشكو في حقه دائم نشر الأخبار الكاذبة، وسبق وتعرض للشاكى بالسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وطالب البلاغ بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم بشأنها قانونًا، ومعاقبة المتهم بنص المادة (188) من قانون العقوبات.