أخبار عاجلة

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت» -
برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب» -
عاجل | أجنحة على البحر لقيادات وزارية من حساب الزكاة -
أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي -
رسميًا..عبد الرحمن مجدي يمدد تعاقده مع الإسماعيلي -
انتخابات نادي المعادي.. صراع شرس بين قائمتين والمستقلون ينافسون بقوة -
ضبط تشكيل عصابي تخصص في اعمال السرقة باسوان -
أسامة نبيه يكشف تفاصيل مشادة أحداد وأوباما.. ويؤكد: «الزمالك لن يتأثر برحيل بن شرقي» -
أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة 4 درجات .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 23 نوفمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

أشرف زكي يتقدم ببلاغ ضد مروج شائعة تولي أحمد عبدالعزيز منصب نقيب الممثلين

Print
أشرف زكي يتقدم ببلاغ ضد مروج شائعة تولي أحمد عبدالعزيز منصب نقيب الممثلين أشرف زكي يتقدم ببلاغ ضد مروج شائعة تولي أحمد عبدالعزيز منصب نقيب الممثلين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اليوم الأربعاء، ببلاغ للنائب العام اتهم فيه أحد الأشخاص بترويج خبر كاذب بشأن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أدعى فيه تقلد الفنان أحمد عبدالعزيز منصب نقيب المهن التمثيلية خلفًا له.

وجاء في البلاغ الذي قدمه شعبان سعيد، المحامي، أن الخبر الكاذب أثار جموع الفنانين، وسبب توتر وقلق داخل النقابة، وسبب العديد من المشاكل. وتابع البلاغ أن المشكو في حقه دائم نشر الأخبار الكاذبة، وسبق وتعرض للشاكى بالسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وطالب البلاغ بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم بشأنها قانونًا، ومعاقبة المتهم بنص المادة (188) من قانون العقوبات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت»

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت»

برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب»

برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب»

أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي

أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي