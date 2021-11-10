أخبار عاجلة

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت» -
برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب» -
عاجل | أجنحة على البحر لقيادات وزارية من حساب الزكاة -
أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي -
رسميًا..عبد الرحمن مجدي يمدد تعاقده مع الإسماعيلي -
انتخابات نادي المعادي.. صراع شرس بين قائمتين والمستقلون ينافسون بقوة -
ضبط تشكيل عصابي تخصص في اعمال السرقة باسوان -
أسامة نبيه يكشف تفاصيل مشادة أحداد وأوباما.. ويؤكد: «الزمالك لن يتأثر برحيل بن شرقي» -
أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة 4 درجات .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 23 نوفمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ كفر الشيخ يتابع تسليم أجهزة «التابلت» للإدارات التعليمية

Print
محافظ كفر الشيخ يتابع تسليم أجهزة «التابلت» للإدارات التعليمية محافظ كفر الشيخ يتابع تسليم أجهزة «التابلت» للإدارات التعليمية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وصول التابلت الخاص بالصف الأول الثانوي للإدارات التعليمية.

وتفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، أعمال توزيع أجهزة التابلت على الإدارات التعليمية الـ13، كما تفقد أعمال تسليم التابلت بعدد من المدارس بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، موجهاً الشكر لوكيل مديرية التربية والتعليم، خالد البربري، وسلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومدير التعليم الثانوي بالمديرية، ومدير أمن المديرية، ومدير إدارة المخازن والمشتريات بالمديرية، على التواجد ومتابعة إجراءات العمل في تسليم أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي، كما وجه الشكر للواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، وكل رجال الأمن بمديرية الأمن على المجهود المبذول، أثناء أعمال تسليم التابلت للإدارات التعليمية، والمدارس.

وأوضح محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه يجرى العمل في توزيع الأجهزة للإدارات التعليمية ال 13 بالمحافظة والتي بدورها تعمل على تسليمها للمدارس الثانوية التابعة لها لتوزيعها على الطلاب، موجها الشكر والتقدير لإدارة المخازن والمشتريات بالمديرية وجميع العاملين بها لما شهده من دقة العمل والالتزام بكافة التدابير الاحترازية والوقائية متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت»

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت»

برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب»

برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب»

أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي

أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي