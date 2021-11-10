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استعدادًا لفصله.. التوأم السيامي المصري «سلمى وسارة» يصل الرياض قريبًا

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استعدادًا لفصله.. التوأم السيامي المصري «سلمى وسارة» يصل الرياض قريبًا استعدادًا لفصله.. التوأم السيامي المصري «سلمى وسارة» يصل الرياض قريبًا

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يصل خلال الأيام القليلة المقبلة التوأم السيامي المصري «سلمى وسارة» برفقة والديهما إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية قادمين من ، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لدراسة حالتهما، والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني.

ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بهذه المناسبة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تأتي امتدادًا لما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود إنسانية كبيرة لرفع معاناة الإنسان أينما كان، كما تعكس الحرص الكبير الذي توليه القيادة تجاه الأشقاء في مصر، وتؤكد العلاقة المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

ويعد هذا التوأم هو الحالة رقم (118) التي وردت من (22) دولة حول العالم، جرت دراستها في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم.

المصرى اليوم

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