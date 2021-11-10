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الجيزة: رفع 600 إشغال وشيشة في حملة على محال ومقاهي الطالبية

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الجيزة: رفع 600 إشغال وشيشة في حملة على محال ومقاهي الطالبية الجيزة: رفع 600 إشغال وشيشة في حملة على محال ومقاهي الطالبية

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شنت محافظة الجيزة حملة مكبرة لرفع 600 حالة إشغال شملت كراسي وترابيزات وعروقا خشبية وشيشة.

كما تم خلال الحملة، بحسب بيان، الأربعاء، مراجعة تراخيص بعض المحال والمقاهي بنطاق الحي، والتأكد من وجود تراخيص من عدمه ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاص بحظر تقديم الشيشة.

تم تنفيذ حملة مكبرة بشارع المريوطية وشارع فيصل وشارع العريش وشارع حسن محمد وشارع محمد سالم، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسرعة التواصل مع المواطنين للرد على شكاواهم وحلها وتذليل أي عقبات تعوق المواطنين.

المصرى اليوم

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