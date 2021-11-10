«الضرائب»: حزمة الحوافز الجديدة تُنشّط البورصة وتزيد التداول

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قال الدكتور معوض السيد خليل، مديرعام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن حزمة المحفزات التي اعلنتها الحكومة- مساء اليوم الأربعاء- لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، من شانها تنشيط البورصة، وزيادة التداول، وتشجع المستثمرين .

وأضاف «خليل» في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، الأربعاء، أن الحوافز المقررة جاءت استجابة لمطالب وتوصيات المستثمرين خلال الفترة الأخيرة .

وعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتورمصطفى مدبولي، إجتماعين منفصلين- اليوم- مع المسؤولين المعنيين، وتضمنت المحفزات تخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة وهيئة الأوراق المالية ومصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمرمن المخاطرغيرالتجارية، وإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمرالمقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.

كما تضمنت الحوافزالحكومية خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي. واحتساب حافزللأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، بالإضافة إلى احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعرالبيع لزيادة عوائد المستثمرين. تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين.

وحسب حزمة الحوافز المقررة، لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كافة المصاريف.