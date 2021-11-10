أخبار عاجلة

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت» -
برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب» -
عاجل | أجنحة على البحر لقيادات وزارية من حساب الزكاة -
أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي -
رسميًا..عبد الرحمن مجدي يمدد تعاقده مع الإسماعيلي -
انتخابات نادي المعادي.. صراع شرس بين قائمتين والمستقلون ينافسون بقوة -
ضبط تشكيل عصابي تخصص في اعمال السرقة باسوان -
أسامة نبيه يكشف تفاصيل مشادة أحداد وأوباما.. ويؤكد: «الزمالك لن يتأثر برحيل بن شرقي» -
أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة 4 درجات .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 23 نوفمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الضرائب»: حزمة الحوافز الجديدة تُنشّط البورصة وتزيد التداول

Print
«الضرائب»: حزمة الحوافز الجديدة تُنشّط البورصة وتزيد التداول «الضرائب»: حزمة الحوافز الجديدة تُنشّط البورصة وتزيد التداول

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال الدكتور معوض السيد خليل، مديرعام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن حزمة المحفزات التي اعلنتها - مساء اليوم الأربعاء- لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، من شانها تنشيط البورصة، وزيادة التداول، وتشجع المستثمرين .

وأضاف «خليل» في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، الأربعاء، أن الحوافز المقررة جاءت استجابة لمطالب وتوصيات المستثمرين خلال الفترة الأخيرة .

وعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتورمصطفى مدبولي، إجتماعين منفصلين- اليوم- مع المسؤولين المعنيين، وتضمنت المحفزات تخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة وهيئة الأوراق المالية ومصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمرمن المخاطرغيرالتجارية، وإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمرالمقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.

كما تضمنت الحوافزالحكومية خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي. واحتساب حافزللأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، بالإضافة إلى احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعرالبيع لزيادة عوائد المستثمرين. تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين.

وحسب حزمة الحوافز المقررة، لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كافة المصاريف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة : لدينا مشكلة بتطعيم 1.8 مليون لاجىء ووافد

الحكومة : لدينا مشكلة بتطعيم 1.8 مليون لاجىء ووافد

بعد تقدم الحكومة به إلى مجلس النواب.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد

بعد تقدم الحكومة به إلى مجلس النواب.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد

الحكومة الأمريكية: أكثر من 100 ألف حالة وفاة بسبب جرعات المخدرات الزائدة

الحكومة الأمريكية: أكثر من 100 ألف حالة وفاة بسبب جرعات المخدرات الزائدة

الملك يوجه الحكومة لمعالجة تحديات المياه في الأردن

الملك يوجه الحكومة لمعالجة تحديات المياه في الأردن