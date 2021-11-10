غدًا ..اجتماع آلية تنمية الاستثمار في البلاد العربية بمجلس الوحدة الاقتصادية

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يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اجتماعا غدًا الخميس، حول آلية تنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية، حيث يبحث الاجتماع الخارطة الاستثمارية في مصر، كنموذج يمكن الاسترشاد به في إعداد خرائط الاستثمار في دول مجلس الوحدة الاقتصادية.

وقال السفير محمدي أحمد الني، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، في بيان، إن اجتماع آلية تنمية الاستثمار والتجارة بالدول العربية الذي سيعقد بمركز التدريب والدراسات التابع لمجلس الوحدة، سيبحث أيضًا تجربة المملكة الأردنية الهاشمية في تسهيل التجارة وإقامة منطقة تكنولوجية وأسس تنفيذها.

وأضاف أن الاجتماع سيناقش أيضًا المزايا ومجالات الاستثمار في السودان، وكذلك إقامة منطقة استثمارية عربية وأسس تنفيذها.