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«العرابي»: العلاقات المصرية التنزانية قدوة للدول الإفريقية.. والقاهرة لا تقف أمام تنمية أي دولة

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«العرابي»: العلاقات المصرية التنزانية قدوة للدول الإفريقية.. والقاهرة لا تقف أمام تنمية أي دولة «العرابي»: العلاقات المصرية التنزانية قدوة للدول الإفريقية.. والقاهرة لا تقف أمام تنمية أي دولة

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قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات المصرية التنزانية هي بمثابة قدوة لعلاقات أخرى كثيرة مابين الدول الأفريقية بعضها البعض.

وأضاف العرابي خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، الأربعاء، أن «كلتا البلدين استطاعوا أن يضعوا نموذجًا متكاملًا بالنسبة للتعامل مع دولتين مبني على فكرة التعاون والصداقة والمنافع المشتركة».

أوضح وزير الخارجية الأسبق، أن « لا تقف أمام التنمية في أي دولة على الإطلاق ومساعدتهم في الحصول على حقها في التنمية».

وأردف العرابي «مصر تعد من الدول التي أنشأت التجمع الإقتصادي»الكوميسا«وتعتبر بمثابة مبادرة أخرى قامت بها مصر لتجميع القاعات الاقتصادية الافريقية لكي تكون تحت مظلة واحدة«.

المصرى اليوم

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