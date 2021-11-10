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«القومي للاتصالات»: بيع «فودافون » إلى «فوداكوم» لن يؤثر على العملاء الحاليين

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«القومي للاتصالات»: بيع «فودافون مصر» إلى «فوداكوم» لن يؤثر على العملاء الحاليين «القومي للاتصالات»: بيع «فودافون » إلى «فوداكوم» لن يؤثر على العملاء الحاليين

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قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس جهاز حوكمة السوق بالجهاز القومي للاتصالات، إن فودافون تقدمت بطلب، اليوم، إلى الجهاز لتغيير اسهمها إلى اسم الشركة الخاصة في جنوب أفريقيا «فوداكوم» والتي تتبع الشركة العالمية، مؤكدا أن رخصة شركة واسمها سيظل قائم في مصر.

وأوضح «إبراهيم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن شركة فودافون مصر باعت حصتها بنسبة 55%، مضيفًا أن الجهاز يتابع طلب فودافون مصر من حيث تقديم بيانات الشركة الجديدة والتأكد من التزامها بالإجراءات المصرية، إضافة إلى التأكد من حصول المتلقي على خدمة جيدة كما هو حاليًا.

وأكد أن بيع حصة فوادفون مصر لشركة «فوداكوم» لن يكون له أي تأثير على العملاء الحاليين، مشددًا على أن فوادفون مصر شركة مساهمة مصرية وستكون خاضعة لمصر حتى في حالة الموافقة على طلبها.

المصرى اليوم

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