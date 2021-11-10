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وافق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على اضافة عنصر مصرى معه في الجهاز الفنى للفريق.

جاء هذا بعد التواصل معه خلال الفترة الماضية، وابلاغه بضرورة وجود هذا العنصر معه كعامل مساعد له مثلما كان متواجد معه أسامة نبيه وعبدالمقصود.

وطلب المدرب الفرنسي تأجيل الامر حتى عودته من اجازته التي يقضيها الان مع اسرته استغلالاً لفترة التوقف الدولى.

في سياق أخر، أعلنت محكمة التحكيم الرياضية «كاس» اليوم الأربعاء رسميًا، تغريم نادي الزمالك مجددًا لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي في قضية «شيكابالا».

وأكد بيان المحكمة تغريم الزمالك مبلغ إضافي قدره 400 ألف يورو على قضية اللاعب شيكابالا ليصبح المبلغ الإجمالي مليونا و100 ألف يورو.

وكان سبورتنج لشبونة البرتغالي قد حصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بغرامة 550 ألف دولار ضد نادي الزمالك منذ فترة طويلة ولم تدفع حتى الآن.