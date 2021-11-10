شكري يستعرض مع رئيس البنك الدولي مؤشرات الأداء المتميزة للاقتصاد المصري

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تطرّق وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري،‬⁩ خلال اتصال هاتفي ورئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، إلى جهود الدولة التنموية ومؤشرات الأداء المتميزة للاقتصاد المصري؛ وسبل تعزيز التعاون القائم مع البنك الدولي، بما يدعم استراتيجية التنمية في مصر، وذلك خلال زيارته الحالية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وفي سياق آخر تنازل وزير الخارجية سامح شكري موضوعات خاصة بالشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة أثناء اتصال هاتفي مع عضو الكونجرس الأمريكي هال روجرز.

واستعرض ‏وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ يجتمع بعدد من ممثلي وسائل الإعلام المصرية والعربية بالولايات المتحدة، علاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة ومجالات التعاون المستهدفة، ودور مصر على الصعيد الإقليمي والدولي ورؤيتها للتحديات التي تشهدها المنطقة.