أخبار عاجلة

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت» -
برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب» -
عاجل | أجنحة على البحر لقيادات وزارية من حساب الزكاة -
أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي -
رسميًا..عبد الرحمن مجدي يمدد تعاقده مع الإسماعيلي -
انتخابات نادي المعادي.. صراع شرس بين قائمتين والمستقلون ينافسون بقوة -
ضبط تشكيل عصابي تخصص في اعمال السرقة باسوان -
أسامة نبيه يكشف تفاصيل مشادة أحداد وأوباما.. ويؤكد: «الزمالك لن يتأثر برحيل بن شرقي» -
أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة 4 درجات .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 23 نوفمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«البحوث الفلكية»: تشهد ظاهرة اقتران القمر وكوكب المشتري غدًا

Print
«البحوث الفلكية»: مصر تشهد ظاهرة اقتران القمر وكوكب المشتري غدًا «البحوث الفلكية»: تشهد ظاهرة اقتران القمر وكوكب المشتري غدًا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، متابعة ظاهرة اقتران القمر وكوكب المشتري، وذلك يوم غدٍ الخميس 11 نوفمبر 2021 بعد غروب الشمس، من مقر المعهد الرئيسي بحلوان.

وقال القاضي، إن القمر سيقترن مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) ،حيث نراهما مقتربان في السماء باتجاه الغرب في الخامسة وعشرة دقائق مساء الخميس تقريبا أثناء الشفق المسائي (الغسق) وحتى غروبهما بحلول الحادية عشرة والنصف مساء تقريبًا.

واشار القاضي إلى أنه سيجري أيضًا القيام ببث حى للرصد على صفحة المعهد.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع عاملين وإصابة ثالث سقطوا ببئر صرف صحي في الأقصر (صور)

مصرع عاملين وإصابة ثالث سقطوا ببئر صرف صحي في الأقصر (صور)

رئيس رابطة الأندية المصرية: عوائد مالية مغرية لبطولة كأس الرابطة

رئيس رابطة الأندية المصرية: عوائد مالية مغرية لبطولة كأس الرابطة

إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لـ«اليونسكو» حتى 2025

إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لـ«اليونسكو» حتى 2025

سيف النصر لـ«المصري اليوم»: تربيت في نادي الجزيرة وهذه رؤيتي للتطوير

سيف النصر لـ«المصري اليوم»: تربيت في نادي الجزيرة وهذه رؤيتي للتطوير