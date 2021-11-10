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أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، متابعة ظاهرة اقتران القمر وكوكب المشتري، وذلك يوم غدٍ الخميس 11 نوفمبر 2021 بعد غروب الشمس، من مقر المعهد الرئيسي بحلوان.

وقال القاضي، إن القمر سيقترن مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) ،حيث نراهما مقتربان في السماء باتجاه الغرب في الخامسة وعشرة دقائق مساء الخميس تقريبا أثناء الشفق المسائي (الغسق) وحتى غروبهما بحلول الحادية عشرة والنصف مساء تقريبًا.

واشار القاضي إلى أنه سيجري أيضًا القيام ببث حى للرصد على صفحة المعهد.